Colombia estuvo en la final del Clásico Mundial

Deportivamente no le fue bien a Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol porque nuestra selección no pasó a la siguiente ronda y porque terminamos últimos en el Grupo C, que también integraron Estados Unidos, México, Gran Bretaña y Canadá.

Sin embargo, la gran noticia para nuestro país es que de cierta manera estuvimos en la gran final de este certamen gracias al árbitro cartagenero Ramiro Alfaro, quien fue designado para ser el juez de tercera base en el partido final entre Japón y Estados Unidos, efectuado el pasado 21 de marzo. Lea aquí: Famoso entrenador de boxeo fue hospitalizado en Barranquilla

Alfaro, de 41 años, nativo del barrio Canapote y residente ahora en Daniel Lemaitre, es uno de los mejores árbitros del país. Tiene 20 años en esta difícil profesión. Comenzó como anotador y luego pasó a ser árbitro en categorías menores.

Su designación llenó de orgullo a la familia del béisbol en Colombia y en especial a sus colegas de la Asociación Colombiana de Árbitros y Anotadores de Béisbol

.

Colombia tuvo a dos árbitros en el Clásico Mundial. El otro es el barranquillero Maikol Tibabijo, quien estuvo en los partidos de clasificación del grupo de Miami.

Ramiro Alfaro estuvo en las semifinales y en la final del Clásico Mundial, y su labor fue muy aplaudida.

¿Qué día le dieron la información que iba a estar en el Clásico Mundial?

-El 1° de febrero me llegó el correo con la invitación al Clásico Mundial. El instructor de la Confederación, Larry Jones me dijo que si Colombia clasificaba a las finales yo no podía ser designado. Sentí mucha satisfacción, mucha emoción por esta designación, ya que esta es la cúspide del béisbol mundial.

¿Qué significa para usted esta designación en la final y para el arbitraje colombiano?

-Algo grandioso y uno sueña con esto. En estos eventos preolimpicos o mundiales conoces a mucha gente importante, a muchos jefes y directores.

¿Cómo vivió esa experiencia?

-Al final del partido hubo una lluvia de felicitaciones y luego preguntas de cómo te preparaste, en dónde habías participando antes y en qué academia te capacitaste. Le dije que aquí en Colombia no hay academias de arbitraje que lo formen a uno. Y no me creyeron en ese momento. Me felicitaron mucho y fue muy gratificante que árbitros de Grandes Ligas se interesaran por tu trabajo y dijeran que lo estaba haciendo muy bien.