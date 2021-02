Colombia, por su segunda vez consecutiva, fracasa en la Serie del Caribe de Béisbol. El año pasado fue con Vaqueros de Montería, que no ganó un solo juego, esta vez fue con los Caimanes de Barranquilla, que con la derrota de hoy, se quedó sin opción de clasificar a las semifinales de este torneo de “Pelota Caliente”. La novena ‘reptil’ cayó 1-2 ante los Criollos de Caguas, equipo de Puerto Rico, y acumuló su cuarta derrota en cuatro partidos de la fase regular. El partido se definió en la parte baja del noveno episodio cuando Puerto Rico anotó de “caballito” la carrera del triunfo. Cody Mincey, pitcher Caimanes, no pudo sacar el out ante Jhonatan Morales, quien recibió la base por bolas, y su compañero anotó desde la tercera base. Puerto Rico, con el triunfo, se clasificó a las semifinales al igual que República Dominicana que a primera hora derrotó 2-0 a Venezuela. Dentro de un rato juegan México y Panamá en el tercer juego de la programación de este miércoles.