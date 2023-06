Coco Gauff se lleva el duelo de adolescentes ante Andreeva en Roland Garros

“A la gente le gusta decir que eres tan chiquita, que apenas esto. Cuando estoy en la pista, nos estamos pensando en nuestra edad. No creo que ella se puso a pensar: ‘yo tengo 16 y ella 19, es más vieja’. Si se pone a pensar en eso, no podría ganar un partido, ya que le ganó a jugadoras más viejas que yo. Y a esa edad, yo no pensaba en eso”, dijo Gauff. “Nada me enfoco en pegarle a la pelota. Es importante mencionar la edad, a veces, pero como jugadora y al pasar por ello, es algo que fastidia un poco... No necesito que se me elogie por la edad o algo así. Prefiero que se me elogie por mi juego”.

Más adelante, Andreeva recibirá loas por su juego, no sólo por su edad. Pero hay que resaltarlo: Esta semana se convirtió en la tenista más joven en ganar un duelo en el cuadro principal de Roland Garros desde 2005.