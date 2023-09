Coco Gauff, la campeona afroamericana del US Open que hace historia

Gauff evoca el juego de las hermanas Williams. Duramente criticada por la fuerza que ejerce en su juego, y exaltada por quienes desean seguir viendo a una mini Serena. Lea aquí: Coco Gauff venció a Sabalenka y conquistó el US Open

Una joven de 19 años ganó el US Open 2023. Coco Gauff es la viva representación de que los más grandes transfieren su magia para que siga ardiendo en cada terreno de juego. Usted confíe que es así. En poco tiempo veremos el reemplazo de Messi y Cristiano Ronaldo. Y aunque los genios en el fútbol se hacen esperar, en el tenis son evidentes e inminentes; claro ejemplo, Carlos Alcaraz, quien posee el poderío de Federer, la fuerza de Nadal y la destreza de Novak.

Su padre, Corey Gauff, personificó a Richard Williams al convertirse en el entrenador principal de su hija. Sin embargo, consciente de su potencial decidió compartir la tarea con el frances Jean-Christophe Faurel. La prodigiosa niña, a los once años, perteneció a la Academia de tenis New Generation en Delray Beach, donde fue seleccionada por el entrenador de Serena Williams, Patrick Mouratogloy. Lea aquí: Gauff: “A los que no creyeron en mí, estaban echándole gasolina a mi fuego”