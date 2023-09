Clásico RCN: Muchas caídas en la 2ª etapa; Óscar Quiroz, nuevo líder

El pedalista Germán Darío Gómez, del equipo GW Shimano, se adjudicó este domingo la segunda etapa del Clásico RCN Banco Agrario ‘Crecer juntos es posible’ sobre un trayecto de 122,9 kilómetros. Le puede interesar: Angie Orejuela establece récord y se clasifica a los Juegos Olímpicos

Gómez levantó los brazos en el Parque los Niños al cronometrar 3:05:07 en una etapa muy complicada en los últimos kilómetros por lo mojado que estuvo el pavimento en la bajada hacia Bucaramanga.

El nuevo líder es el nariñense Óscar Quiroz, del equipo Colombia Pacto de Vida, quien llegó tercero en la etapa a 40 segundos del ganador.

"Muy contento. Todavía no me lo creo. Fue una cosa impresionante, muchas caídas. Conseguir la victoria en Bucaramanga, la tierra que me vio crecer es grande. Estoy muy feliz porque mi familia está aquí en la llegada", expresó Germán Darío Gómez.