Clásico Mundial de Béisbol: Las 5 razones por las que perdió Colombia

Con el triunfo de Gran Bretaña 7-5 ante Colombia, el Clásico Mundial de Béisbol se puso apretado en el grupo C, con sede en Phoenix, Arzona, Estados Unidos. Lea aquí: ¡Increíble!: Colombia pierde ante la desconocida Gran Bretaña

Dura derrota para Colombia, de esas que no se esperaban, de esas que ayudan a seguir aprendiendo cosas, entre ellas a estar seguro que en el deporte la historia se escribe todos los días.

Es verdad que matemáticamente aún tiene posibilidades, pues apenas se ha jugado el 50 por ciento del campeonato, pero ahora tendrá que sacar la casta ante Canadá, que no es una pera dulce, y frente a la siempre poderosa Estados Unidos, que si bien ya perdió ante México, el miércoles cerrará con Colombia y no querrá irse de una fiesta es la que es gran anfitrión.

Por qué perdió Colombia

1. Porque no estuvo fino ni oportuno con el bate. Despachó 7 hits, pero dejó varios hombres en base.

2. Porque el bullpen no funcionó, no hizo el trabajo, todos los lanzadores que salieron en plan de relevo, tras la salida de William Cuevas, se rajaron en su presentación.

3. Porque así no lo quieran reconocer se confiaron con al rival de turno, que llegaba a este juego con dos derrotas y, además, en el papel tenía pocos argumentos para mostrar en el campo de juego.

4. No hubo capacidad de reacción, cuando Gran Bretaña empató el juego, Colombia no se sacudió, siguió dando ventajas con sus lanzadores y no aparecieron los batazos para darle vuelta a la pizarra.

5. Porque hasta el rival más pequeño, cuando lo dejas avanzar en su juego, puede conquistar el cielo. A los equipos, aparentemente chicos, hay que tratar de quitárselos de encima mostrando argumentos contundentes en el campo de juego y eso no sucedió.