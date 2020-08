Ciclistas, inseguros mientras hacen deporte en Cartagena

Otra vez la familia del deporte está en peligro. A través de las redes sociales son muchas las denuncias que hay por los distintos robos que se presentan en los diferentes puntos de Cartagena en las horas en las que se les permite a los ciudadanos hacer actividad física o deportiva, según los protocolos de bioseguridad que deben tenerse en cuenta en tiempos de pandemia. Los ladrones no respetan ni siquiera el COVID-19 y todo el impacto negativo que ha generado en los ciudadanos que hoy realizan de manera limitada las actividades físicas, algo que es absolutamente necesario para estar saludable y evitar enfermedades. Iván Vergara, uno de los afectados con los amigos de lo ajeno, contó a El Universal que: “Ocurrió llegando a Las Ramblas, viniendo de Bayunca por la vía 90, tipo 10 de la mañana, una moto con dos personas me intentan tumbar de la bici. Al no poder hacerlo, me interceptan, el parrillero me saca un cuchillo, amenazándome con apuñalarme, yo logro tomar distancia con la bici, pero igual me quita las pertenencias como celular, herramientas y hasta las gafas”. Pero también fue víctima de otra modalidad de robo. “Se hacían pasar por cicloturistas y pedían orientación, esto fue en plena avenida San Martín, de Bocagrande. Dos sujetos me abordaron, ganaron confianza y luego en la confusión se llevaron la cicla”. En otro testimonio, un ciudadano que no quiso dar su nombre dijo que: “Me encontraba manejando bicicleta, venía de un recorrido y al pasar por el Castillo de San Felipe, a la altura del IAFIC, fui abordado por un hombre en una moto y me quitó el celular”.

Hace llamado

Laureano Curi Zapata, concejal de Cartagena, hizo un llamado al gobierno distrital con el fin de buscar estrategias que ayuden a evitar estos robos que prenden las alarmas entre los cartageneros. “En esta época de pandemia, los cartageneros han recibido con gran acogida los espacios de recreación y deporte que el Distrito ha dispuesto para todos, pero de nada sirven estos espacios si no intensificamos y garantizamos la seguridad de los ciudadanos. Son muchas las denuncias por robo, sobre todo a los ciclistas en la ruta de zona norte. Hago un llamado al Distrito y a la Policía Metropolitana de Cartagena, para que durante las horas estipuladas para hacer deporte, intensifiquen la seguridad en las zonas donde estos delincuentes cometen sus fechorías.”, aseguró Curi. Del mismo modo, el concejal manifestó que la Policía debe hacer operativos de 5:00 am a 8:00 a.m. y a las 4:00 p.m. a 6:00 p.m. y realizar un barrido en las zonas donde las denuncias se han incrementado, todo con el fin de garantizar la seguridad de los cartageneros.

Se disparan atracos

Álvaro Salazar, quien monta bicicleta en la zona norte de Cartagena, afirma que el peligro es evidente. “Después que uno cruza el peaje, Arroyo de Piedra, Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande, La Europa uno siente la inseguridad. Son pueblos olvidados por el Estado y eso hace que haya mucha miseria y se disparen los atracos. Nosotros, los ciclistas, tenemos que salir en grupos e incluso escoltados. Si hay uno del grupo que se queda lo siguen hasta que le caen si sigue solo”. Dairo Ramírez, un amante del ciclismo, recalcó: “Hay demasiado robo de bicicletas, ha varios amigos los han atracado en varios puntos de la ciudad. La semana pasada un grupo se encontraban cuatro muchachos en La Bomba del Amparo, listos para salir a montar bicicletas, y los atracaron. No hay seguridad para hacer actividades de ciclismo porque hasta en las trochas están atracando”.

Tenga en cuenta