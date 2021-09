UNA EXPERIENCIA TRAUMÁTICA

Cristian Carrasquilla dice que el sábado 18 de septiembre pasó el mayor susto que ha tenido en los 15 años que lleva practicando ciclismo.

Cuenta que se movilizaba con otros tres compañeros cuando hombres motorizados los abordaron con armas de fuego y les despojaron de celulares y dinero. Él alcanzó a huir a pesar de que los delincuentes intentaron seguirlo y amenazaron con asesinarlo.

“Nos abordaron entre Aguas Vivas y Coco Frío. Éramos cuatro y a mis amigos les quitaron celulares y dinero. Yo me les escapé y me siguieron al monte. Uno me gritó: “Voy por ti” y yo me volé una cerca y me metí en lo que parecía una selva espesa. Ahí me quedé hasta que vi pasar a una patrulla de la Policía”, relata Cristian sobre lo que califica la experiencia más cruel de su vida, pues creyó que los asaltantes lo asesinarían por huir.

Sobre los otros casos que han ocurrido en el sector, Cristian dice que hace poco atracaron incluso a un grupo de 14 ciclistas y a uno de ellos lo despojaron de su bicicleta.

“Todavía estoy en shock, lo más cruel que me ha pasado en la vía tras 15 años en bicicleta. Mi vida corría peligro. Desde entonces no he salido más y no sé cuándo retome, nunca me sentí tan cerca de perder la vida”, dice.

Al igual que otros líderes de grupos de ciclistas de Cartagena, Cristian dice que la Policía tiene identificados a los delincuentes que tienen azotado el sector. Se trataría de cuatro hombres extranjeros que se movilizan en dos motocicletas, pero todavía no han logrado capturarlos. De momento, advierte a los demás pedalistas para que estén alerta y sepan identificar una situación de riesgo.

“Parecen mototaxistas, no tienen mala apariencia, normalmente van distanciados, como a 50 metros entre unos y otros. Los de atrás llegan como de apoyo balístico por si los ciclistas hacen resistencia. Tienen pistolas”, describe.