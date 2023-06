Ciclista trans gana carrera femenina y reabre la polémica

Al ser entrevistada luego de ganar la carrera, si bien Onweller aceptó la derrota, no pudo dejar de expresar que su “potencia no es comparable” a la de Killips.

Sin embargo, el triunfo ha generado controversia en diferentes sectores que no ven con buenos ojos la participación de Killips, considerando su identidad de género.

La joven, de 27 años, nacida en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, se impuso en una exigente carrera de 220 kilómetros, superando por cinco minutos a su rival inmediata, informó el New York Post.

LA PRIMERA ATLETA TRANS

Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta transgénero elegida para competir en unas Olimpiadas. La seleccionaron para la competencia de halterofilia femenina en los 87 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Aunque no ganó, su participación también generó gran revuelo entre los asistentes y su nombre partió en dos la historia de estos Juegos.

El rechazo que generó su presencia en esta competencia hizo que en esa oportunidad la levantadora de pesas neozelandesa indicara que solo esperaba que la gente con el tiempo tuviera una perspectiva más amplia.

Insistió en que nunca pensó en la atención que inevitablemente iba a despertar al tratarse de la primera mujer transgénero que competía en unos Juegos Olímpicos.

“Como algunos de ustedes sabrán, nunca me he involucrado en el deporte por buscar publicidad, perfil o exposición”, dijo en aquella oportunidad a los medios de comunicación. Y reiteró que “Mucha de la percepción negativa no se basa realmente en una especie de evidencia o principio, sino que se basa en las emociones de la gente que a menudo reaccionan, por -supongo- miedo o incomodidad, y espero que, con el tiempo, se abran a una perspectiva más amplia”, sostuvo la levantadora de pesas.

Al final, no ganó, ya que no pudo completar ninguno de sus tres primeros levantamientos y quedó fuera de la competición en la división femenina de más de 87 kilos.

Finalmente, la deportista trans reiteró que "estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de venir aquí y ser yo misma".

“Y aunque reconozco que mi participación en el deporte es un tema de considerable interés para algunos, en cierto modo estoy deseando que éste sea el final de mi trayectoria como atleta y la atención que se deriva de ella”, confesó la levantadora de pesas.