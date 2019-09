“Supermán” López: “Una pena la caída, hubiese hecho algo bueno”

El colombiano Miguel Ángel “Supermán” López (Astana), quien sufrió una caída en el tramo de tierra de la novena etapa cuando marchaba delante de sus rivales directos, lamentó el percance porque “hubiera podido sacar algo bueno”, pero sus buenas sensaciones le permiten ver con optimismo la segunda parte de la Vuelta.

“Me caí en un tramo de tierra cuando iba rápido, resbalé y me fui al suelo, igual que Higuita, que venía detrás. Ha sido una lástima porque iba con buenas piernas y 30 segundos por delante. Cuando caí me tuve que auxiliar solo porque el coche estaba lejos. La bici me quedó un poco frenada y al final perdí algo de tiempo”.

Supermán, ahora tercero en la general a 17 segundos de Nairo Quintana, hizo a pesar de todo una lectura positiva de la etapa, a pesar de la caída.

“No he perdido mucho y además queda mucha Vuelta. Me encuentro muy bien, el equipo está motivado y me anima el hecho de que iba perfectamente en el momento de la caída”.

Según Supermán López “el golpe no ha sido nada, apenas unos raspones, y si no me llega a pasar esto hubiera hecho algo bueno. Queda mucho por delante y puede pasar de todo”.

El impacto se lo llevó el líder del Astana en el muslo derecho, lo que le produjo un ligero bloque en la pierna, y más con la lluvia. Además la bici iba “coja”.