Superman López: “No me preocupan los rivales, también tengo buen equipo”

El colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López (Astana), líder de la Vuelta, aseguró que no se siente preocupado por el hecho de que el equipo Movistar tenga dos hombres bien situados en la general y que el esloveno Primoz Roglic tenga a favor la contrarreloj de Pau.

“No me preocupa, nada, yo también tengo un buen equipo y me encuentro en buenas condiciones. Queda toda la montaña, etapas en las que habrá buenas diferencias, pero sabemos que en la crono también las habrá. Queda mucho camino”, señaló.

Una de las conclusiones que sacó Supermán en la cima de Mas de la Costa es que se vio quienes son “los más fuertes de la Vuelta a día de hoy”, en referencia a él mismo, Valverde, Quintana y Roglic.

“Está clarísimo, pero queda mucho y es importante ir con tranquilidad y disfrutar del maillot mientras se pueda”, subrayó.

Supermán no se decantó por ningún rival a la hora de señalar el más “difícil” de batir, si bien explicó: “La subida de Javalambre era diferente a la de hoy y estuvimos igualados, sin embargo la de hoy era favorable a Valverde, que es más explosivo. No se pueden sacar muchas conclusiones, pero los tres rivales de hoy están fuertes”.

El ciclista de Pesca (Boyacá) comentó que la etapa de Andorra se adapta mejor a sus condiciones y que, además, le trae buenos recuerdos.

“Esa etapa me viene bien, es de resistencia, con subidas largas, en las que no hay tiempo de recuperar. En Andorra me fue bien otros años, me trae buenos recuerdos y espero que sigan esas sensaciones”.