“Me gustaría poder atacar a Roglic, no tengo nada que perder y me da igual hacer quinto que décimo en la general, pero para eso hay que tener piernas”, ha asegurado.

Bernal ha recordado que en el pasado Giro de Italia en el que logró la victoria final “atacaba de lejos incluso estando de líder”. “Es algo que no se debería hacer, pero me sentía fuerte y me gusta correr así”, declaró.