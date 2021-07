“Siempre es especial cruzar primero la línea de meta y en una contrarreloj tienes que esperar para saber que has ganado”, señaló.

“Es una locura, ganar una crono era la última cosa que me faltaba de lograr en el Tour, es un gran objetivo que me había marcado en mi lista de cosas que hacer. Estaba concentrado en este día durante los últimos días de montaña”, dijo el ciclista del Jumbo tras imponerse en Saint-Emilion.

Van Aert felicitó al esloveno Tadej Pogacar por su triunfo en el Tour y lamentó que su equipo no haya opuesto más resistencia por el abandono del también esloveno Primoz Roglic: “Habría sido un mayor reto para él”.

Pese a ello, consideró muy bueno el balance de su equipo, con cuatro victorias de etapa y el danés Jonas Vingegaard como segundo de la general.

Van Aert consideró que, por el momento, no piensa en ganar algún día carreras como el Tour de Francia.

“La alta montaña es complicada, pero en el futuro, cuando haya logrado mis otros objetivos en las clásicas, puede ser un objetivo nuevo. Por ahora me centro en las clásicas flamencas y las otras de un día. Luego puede que me concentre en cambiar mi cuerpo y crecer como escalador. Pero por ahora no es un objetivo”, dijo.

El belga señaló que mañana, domingo, intentará conseguir la victoria en el “sprint” de los Campos Elíseos.

“Es una etapa especial, ganar en los Campos Elíseos es algo que todo ciclista quiere hacer, no quiero dejar escapar la oportunidad. Lo voy a intentar, pero Mark (Cavendish) está muy fuerte y su equipo es el mejor en el lanzamiento del ‘sprint’. Va a ser difícil pero estoy motivado”, comentó.