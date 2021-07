El esloveno Tadej Pogacar dijo que lo que está viviendo en el Tour de Francia está “por encima de cualquier sueño”, tras ganar este jueves en la cima de Luz Ardiden su tercera etapa en esta edición, y señaló que se planeta el ciclismo “como un juego”.

“Estoy en un momento en el que lo que me importa es disfrutar. Cada día aplico lo que me dicen mis entrenadores, que tengo que salir a pasarlo bien. Me dicen que el ciclismo es un juego y que unas veces ganas y otras pierdes. Si tengo un mal día sé que vendrá otro bueno”, aseguró el ciclista del UAE, que ya suma seis triunfos de etapa en el Tour, tras los tres del año pasado.