El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), doble ganador de la Vuelta a España, llegará a la salida del Tour de Francia el próximo día 26 en Brest convencido de que la carrera no será solo un duelo entre él y su compatriota Tadej Pogacar, quien en 2020 le arrebató el título en la última cronometrada.

Roglic, de 32 años, compitió por última vez el pasado mes de abril en la Lieja Bastoña, mientras que Pogacar acaba de participar e imponerse en la Vuelta a Eslovenia. El doble maillot rojo de la Vuelta optó por realizar sendas concentraciones en altura en Sierra Nevada y Tignes.

“Ni siquiera me considero un gran favorito para el Tour. No soy el campeón defensor del título. He estado sin correr durante un tiempo, así que iré a la salida de Brest y veremos al final cómo han ido las cosas”, dijo Roglic en a RMC Sport.