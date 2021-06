El esloveno Tadej Pogacar asestó un golpe importante a la general del Tour de Francia con una aplastante victoria en la contrarreloj que el propio ciclista del UAE reconoció que fue una de las mejores de su carrera.

“Ha sido un gran día, tenía buenas piernas, me sentía muy cómodo en la bici, enseguida he encontrado el buen ritmo y lo he podido ejecutar bien. En un momento se ha parado el pinganillo y me he centrado en rodar a tope hasta el final”, dijo.

“Creo que es una de las mejores contrarreloj de mi carrera. Además, el público no ha dejado de animar”, dijo el corredor, que el año pasado se impuso en la penúltima etapa del Tour en la crono de La Planche des Belles Filles con renta suficiente para subir al día siguiente al escalón más alto del podio de París.

Pogacar, de 22 años, reveló que ha venido trabajando mucho la posición encima de la bicicleta para mejorar la aerodinámica en la contrarreloj y que en la de hoy ese esfuerzo dio resultados.