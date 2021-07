El ecuatoriano Richard Carapaz será el único latinoamericano en el podio, aunque este será su Tour de la impotencia, porque ni en su terreno ideal, la montaña, pudo ser rival para Pogacar.

Rigoberto Urán tuvo su día malo en este Tour de Francia y lo pagó muy caro el colombiano, que pasó del cuarto puesto al décimo lugar de la clasificación general.

Mal año para los escarabajos, que además de Urán, no estuvo a la altura para competir en la montaña de la ronda gala. A Nairo, que explicó previo a la carrera que todavía no se recupera de sus lesiones, no le alcanzó para disputar el maillot de la pepas porque con Pogacar no hay nada que hacer y no deja ni las demás clasificaciones a otros corredores.

Miguel Ángel López nunca se recuperó de sus caídas en la primera semana y ha sido un gregario de Enric Mas en el Movistar.

Y desde ya se aferran los colombianos para que Egan Bernal se recupere por completo de sus problemas de espaldas y pueda ser el pedalista que rivalice con el esloveno y le impida monopolizar el Tour de Francia en los años que se avecinan.

Etapa 18

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) – 3:33:45

2. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) a 0:02

3. Richard Carapaz (ECU/Ineos Grenadiers) a 0:02

4. Enric Mas (ESP/Movistar) a 0:13

5. Daniel Martin (IRL/Israel Start-Up Nation) a 0:24

6. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) a 0:30

7. Sergio Higuita (COL/EF Education-Nippo) a 0:33

8. Ben O´Connor (AUS/Ag2r-Citroën) a 0:34

9. Wilco Kelderman (NED/Bora-Hansgrohe) a 0:34

10. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) a 0:40

...

21. Esteban Chaves (COL/BikeExchange) a 3:15

31. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) a 5:57

39. Sergio Luis Henao (COL/Qhubeka-NextHash) a 8:09

40. Miguel Ángel López (COL/Movistar) a 8:09

43. Rigoberto Urán (COL/EF Education-Nippo) a 8:58

GENERAL

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) – 75:00:02

2. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) a 5:45

3. Richard Carapaz (ECU/Ineos Grenadiers) a 5:51

4. Ben O´Connor (AUS/Ag2r-Citroën) a 8:18

5. Wilco Kelderman (NED/Bora-Hansgrohe) a 8:50

6. Enric Mas (ESP/Movistar) a 10:11

7. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) a 11:22

8. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 12:46

9. Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) a 13:48

10. Rigoberto Urán (COL/EF Education-Nippo) a 16:25

...

13. Esteban Chaves (COL/BikeExchange) a 32:07

20. Sergio Luis Henao (COL/Qhubeka-NextHash) a 58:26

22. Sergio Higuita (COL/EF Education-Nippo) a 1:03:01

28. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) a 1:28:24

32. Miguel Ángel López (COL/Movistar) a 1:48:32

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.