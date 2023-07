Jonas Vingegaard: “Tenemos un plan y solo debo seguirlo”

“Creo que es un recorrido que se adapta a mí. Me gusta cuando hay cambios de ritmo y ese será el caso este martes. Antes del Tour de Francia, pensé que una contrarreloj más tarde en el Tour sería mejor para mí, mientras que si fuera antes beneficiaría a Pogacar. Pero dados los últimos tramos, estamos tan cerca que ya no estoy seguro. No me extrañaría que mañana también estemos muy cerca”, comentó.

“Es cierto que vamos muy rápido. Incluso vamos más rápido que los corredores del pasado, pero nuestro rendimiento es mejor porque todo a su alrededor ha mejorado”, señaló.

“El equipo, la nutrición y el entrenamiento son mejores que antes. Pero es bueno que las personas sigan siendo críticas, porque de lo contrario pronto volverá a ser más común”, concluyó.