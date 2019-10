Egan Bernal – Chris Froome, un duelo entre el pasado y el futuro

Todo está en el equipo Ineos. La formación que dirige Dave Brailsford tiene las dos mejores bazas para ganar el Tour de 2020, cuyo recorrido fue presentado este martes en París, pero tiene que decidir a qué carta apuesta, la del joven colombiano Egan Bernal o la del veterano británico Chris Froome.

El ciclista de 22 años representa “la generación de jóvenes que quiere tomar el poder”, en palabras del director del Tour, Christian Prudhomme, frente a un Froome que, a sus 34 años, pelea por recuperarse de una dura lesión y optar a su quinta corona en la ronda gala.

(Egan Bernal no sabe si correrá el próximo Tour de Francia)

La perspectiva de situarse al nivel de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain es demasiado jugosa para el ciclista británico, que lleva ya dos años sin ocupar el primer escalón del podio de París y que pelea contra el paso del tiempo para abrir las puertas del parnaso de los pentacampeones.

Frente a su apuesta por la leyenda figura un joven colombiano al que todos los observadores auguran un palmarés brillante como apunta su precocidad, la del más joven vencedor del Tour desde la Primera Guerra Mundial.

Son dos trayectorias que se cruzan en el seno de un mismo equipo, el Ineos, que, además, cuenta con otras bazas: el británico Geraint Thomas, vencedor en 2018 y segundo este año, que no quiere que su palmarés se detenga; y el ecuatoriano Richard Carapaz, recién llegado al club con el pasado Giro de Italia bajo el brazo.

Con el telón de fondo del recorrido de 2020, muy montañoso y con una cronoescalada en las rampas de La Planche des Belles Filles como jueza última la víspera de llegar a los Campos Elíseos, el equipo Ineos contuvo el aliento ante sus posibilidades.

Bernal, que por ser el último ganador tiene derecho de tienta, no cerró la puerta a disputar el Giro de Italia, un país por el que siente predilección pues le acogió cuando llegó a Europa.

“Tengo que ver si disputo el próximo Tour. Depende del equipo (...) Parece que el Tour viene bien para mí, pero antes de conocer el recorrido la idea era esperar y ver el recorrido del Giro. Es una decisión que no se toma a la ligera. Yo no puedo llegar y decir ‘voy a estar en el equipo del Tour’. Somos un equipo y hay que encontrar la forma de repartir las carreras, dependiendo de qué carrera le va mejor a cada corredor”, aseguró el colombiano.

“No me cierro a correr otras grandes vueltas. Hay tres grandes vueltas, vamos a ver los recorridos, qué piensa el equipo, qué piensa Dave (Brailsford), los otros corredores. No solo es una decisión mía. Tengo la mente abierta y no me cierro a la posibilidad e ir al Giro”, reiteró.

Froome tiene como principal argumento su veteranía y su perspectiva de ganar el quinto Tour, algo que le motiva para recuperarse de las lesiones múltiples que sufrió en junio pasado durante la Duphiné.

“Los médicos me han dicho que es posible” estar recuperado para el Tour. “Eso me ha dado motivación para volver. Sé que no será fácil, pero voy a darlo todo para conseguirlo (...) Tengo cuatro victorias en el Tour, no quiero pararme ahora”, dijo el oriundo de Kenia.

El británico sabe que todo depende de que su estado de forma vuelva a ser óptimo y, en caso afirmativo, sus opciones de liderar el mejor equipo del continente serán reales.

“Tenemos un equipo increíble, una reserva de corredores entre la que elegir muy amplia. No hemos decidido nada para el Tour por ahora. Voy a tratar de recuperarme antes de hablar de quién será el líder. Pero estoy en la buena dirección, soy optimista”, indicó.

En ese caso, la pelota estará en el tejado de Dave Brailsford, reputado por saber atemperar las ambiciones de los miembros de su equipo.

En 2012 supo convencer a Froome de que se pusiera al servicio de su compatriota Bradley Wiggins, que acabó convirtiéndose en el primer británico en ganar el Tour.

Hace dos años consiguió que Froome trabajara para Thomas, que se había mostrado más fuerte y en la edición de julio pasado logró que el británico dejara paso al furor del colombiano Bernal.

Siempre prudente y enigmático, en los pasillos del Palacio de Congresos de París, con el recorrido del Tour de 2020 recién presentado, Brailsford no desveló sus cartas.

“Vamos a estudiar bien este recorrido durante dos o tres semanas como hacemos en cada gran vuelta. Entonces sabremos si le viene mejor a un corredor en particular. También tenemos que ver lo que quiere cada ciclista. A mediados de noviembre tomaremos una decisión. Si varios quieren ir a por el Tour, entonces negociaremos”, dijo.