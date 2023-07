Así se defiende Vingegaard ante acusaciones de dopaje

El danés Jonas Vingegaard, que este miércoles dejó casi sentenciado el Tour de Francia, tuvo que salir al paso de las sospechas de dopaje que pesan sobre él tras las dos exhibiciones consecutivas que ha firmado en la ronda gala.

“Para mi es difícil decir algo más, comprendo que es duro para la gente confiar en el ciclismo a causa del pasado que tiene, pero ahora todo el mundo lo practica de forma diferente de hace 10 años. No tomo nada y no tomaría nada que no daría a mi hija”, aseguró el corredor danés.

En la caravana del Tour de Francia sorprendió mucho la contrarreloj que hizo este martes, donde mejoró ampliamente el mejor crono que habían previsto los organizadores.

Sin que nadie se atreva a decirlo en voz alta, la actuación del danés ha reavivado las sospechas en un deporte que no termina de quitarse la losa del dopaje. ¿Qué le pasó a Pogacar? Su expreparador físico lo revela

El director del Tour, Christian Prudhomme, consideró legítima la duda, pero recordó que el ciclismo se somete a controles independientes y que el maillot amarillo no pasa un día sin ser testado.

De hecho, tras la contrarreloj, todos los corredores de su equipo y los del UAE de Tadej Pogacar fueron sometidos a controles sanguíneos antes del inicio de la etapa 17.

Vingegaard responde apesadumbrado a las sospechas, pero mantiene su discurso monótono.

Cuando le recuerdan que su ritmo iguala el de los años más oscuros del ciclismo, el danés responde que es a causa de las mejoras en el material y en la preparación de los corredores.

Sus gestas quedan algo ensombrecidas por esa sospecha, pero Vingagaard va camino de conseguir su segundo Tour consecutivo tras haber noqueado de nuevo a uno de los mejores ciclistas del momento, Pogacar.