“Afrontamos estos días con positivismo, estoy contento con lo logrado y que sea lo que Dios quiera en la contrarreloj. He trabajado mucho esa disciplina y en una crono tras 20 etapas lo importante son las fuerzas y las piernas”, señaló el colombiano.

López renunció a trabajar en el grupo de favoritos para distanciar al australiano Porte, que se había quedado descolgado por un pinchazo y que es su principal amenaza para el tercer puesto en el podio. El colombiano tiene una renta de 1.39 con el ciclista del Trek.

“Yo no me jugaba nada. (Mikel) Landa me decía que pasara, pero les interesaba a ellos para ganar posiciones. A mi me bastaba con llegar, no tenía beneficio y me habría fatigado”, dijo.