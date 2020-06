Sagan, “feliz por debutar en el Giro”, protagonista de vídeos sobre Italia

“Ni siquiera hubo un momento de duda. Estoy feliz por competir en las carreteras de la carrera rosa, para mí será la primera vez y no podría posponerlo nuevamente. El Giro estaba en mi programación antes del parón y di mi palabra, a pesar de que coincide con algunas clásicas”, señaló Sagan.

La estrella eslovaca, maillot arcoíris en 2015, 2016 y 2017, ha participado en una serie de documentales organizados por RCS Sport, empresa organizadora del Giro, que serán emitidos los próximos cuatro jueves.

En ellos, Sagan transita por puntos emblemáticos de la cultura italiana que incluye el arte, la música, la cocina y la moda. El primer episodio de este proyecto comienza en la Pinacoteca di Brera en Milán.

“Me gustó mucho este proyecto de comunicación con RCS Sport para mi primera participación en el Giro. Admito que me divertí mucho preparándolo y conociendo la excelencia y los talentos italianos en profundidad. Ahora me he convertido en un experto en diversos temas”.