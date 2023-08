Richard Carapaz se perderá la Vuelta a España por no estar al 100%

El ecuatoriano Richard Carapaz, no podrá disputar la Vuelta a España que comienza el próximo sábado en Barcelona, al no haberse recuperado plenamente de la lesión de rodilla que se produjo en una caída que sufrió en el Tour de Francia.

“Venimos midiendo día a día el trabajo de Richard, pero no podrá estar en la Vuelta a España. Se hizo lo necesario, se siguieron los pasos indicados, pero no llega. Al inicio teníamos la esperanza de que llegara a la competición, pero no se pudo. Conversamos con él, su entrenadora y ambos aceptaron la recomendación”, señaló.

Reinhart aseguró que la presencia de la ‘Locomotora’ en España siempre se planteó como un escenario complicado, debido al alto factor de riesgo en una recaída.