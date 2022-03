El ciclista esloveno Tadej Pogacar se impuso con diferencia en la clásica italiana Strade-Bianche, en la que atacó a falta de 50 kilómetros para la meta y sacó una ventaja de más de medio minuto al español Alejandro Valverde, que finalizó en segunda posición tras una brillante actuación en la región italiana de la Toscana.

Pogacar impuso su ley en tierras italianas. La clásica transalpina se presentaba como una cita importante para Pogacar y el francés Julian Alaphilippe ante las grandes ausencias del neerlandés Mathieu Van der Poel y el belga Wout Van Aert, pero el francés, bicampeón del mundo, cruzó en último lugar la línea de meta tras una carrera en la que sufrió un temprano accidente que le condicionó el recorrido.

Todo hacía indiciar que serían ambos ciclistas los que pelearían por la primera posición, pero no fue así. El esloveno atacó y, en última instancia, fue Valverde el único que pudo seguir su estela.

Pogacar no tuvo rival y no flaqueó en ningún momento desde su ataque. Cada pedaleada le alejaba del pelotón y confirmaba su gran estado de forma. El doble campeón del ‘Tour’ quería inscribir su nombre en esta clásica de la Toscana y no paró hasta conseguirlo.