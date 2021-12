“Para ser franco y he hablado con él antes, ya no puede competir con Roglic y Pogacar en el Tour de Francia. No alcanzará ese nivel, no hay necesidad de mentir. Si mencionamos el Tour de Francia, hay dos o tres corredores arriba y él es uno de los siete u ocho corredores que llegan después”, dijo el director deportivo en conversación con Le Télégramme.

Las palabras de Yvon Ledanois despiertan dudas de si el Arkea mantendrá el apoyo a Nairo Quintana para el Tour de Francia 2022. Otros lo ven como un reto para que el boyacense trabaje en sus debilidades y pueda volver a pelear por los lugares de vanguardia de la carrera.