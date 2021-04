El español Pello Bilbao (Bahrain Victorious) afronta “motivado y en forma” como líder de su equipo la 45 edición del Tour de los Alpes que se disputa entre los días 19 y 23 de abril ante rivales de nivel, como el colombiano Nairo Quintana, el británico Simon Yates y el defensor del título, el ruso del Ineos Pavel Sivakov.

Bilbao (Gernika, 31 años), llega en buen momento tras la sexta plaza en la Itzulia y dispuesto a perfilar, como todos sus rivales, la preparación para el Giro de Italia que comienza el 8 de mayo.

“Tengo una motivación particular cuando compito en Italia, ya que siempre he obtenido excelentes resultados, tanto en el Giro como en el Tour de la Alpes, cuando en 2018 gané la etapa inaugural y me puse la camiseta de líder”.

Para el ciclista de Gernika es “una carrera que me gusta mucho, tiene un recorrido duro, y aunque no presenta subidas de alta montaña, sigue siendo un desafío que se adapta a mis características. Llego con confianza del País Vasco y es una cita crucial para la preparación de cara al Giro. Por eso quiero hacerlo bien e intentar ir por la general”.

Las aspiraciones de Bilbao son las mismas que la de otros corredores que estarán en la salida. El ruso Sivakov defenderá el título logrado en 2019, ya que la carrera se suspendió en 2020 por el Covid, pero las opciones también pasan por nombres destacados como Nairo Quintana, Jai Hindley, segundo en el Giro, Simon Yates, Hugh Carthy, tercero en la Vuelta.

En la carrera se echará en falta al colombiano Egan Bernal, quien tenía prevista su participación, pero al parecer los dolores en su espalda no se lo permiten. Tampoco estará en el Bahrain Mikel Landa, ganador en 2016.