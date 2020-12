“Continúa recuperándose en casa, en Colombia. Lo tengo en el teléfono de vez en cuando. Está en contacto constante con los médicos del equipo, se está cuidando. Aún no ha reanudado los entrenamientos, ya que primero debe aprobar los exámenes adicionales”, explicó Ledanois a Le Telegramme de Francia.

Nairo era una de las figuras que ya había anunciado su participación en el Tour Colombia 2.1, certamen que finalmente fue cancelado por la Federación Colombiana de Ciclismo por los rebrotes de COVID-19.

Sobre esto, Ledanois reiteró que Nairo aún no está listo para competir y que de haberse mantenido la prueba, él no hubiese podido asistir. “Desafortunadamente, era muy, muy complicado, si no imposible, que estuviese en el Tour de Colombia”, manifestó el director.