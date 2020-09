“Yo me fui delante y ellos no quisieron dar relevos”, aseguró el ciclista de Arkea, quinto de la general a 32 segundos de Roglic.

SEGUNDA VITORIA COLOMBIANA

Pero la idea no ha caído en terreno fértil en sus compatriotas. Al menos en Bernal, el mejor clasificado de ellos y el único que ha entrado de amarillo en los Campos Elíseos.

“A mí me gustaría que, si no soy yo ni mi equipo, otro colombiano ganara el Tour de Francia. Pero tampoco es tan fácil decir ‘vamos a hacer una alianza todos los colombianos, vamos, atacamos, damos relevos y llegamos’”, opinó Bernal en la televisión ESPN durante la jornada de descanso.

El segundo de la general criticó de forma particular que la propuesta partiera de Quintana, a quien acusó de no colaborar mucho en las fugas.

“Especialmente, que lo diga Nairo. Muchas veces he atacado yo, me he ido con él, le he pedido relevo y no pasa”, aseguró el ciclista del Ineos.

En todo caso, Bernal no quiso cerrar la puerta de forma definitiva a esa alianza en caso de que la carrera lo permita.

“Va a ser muy complicado, pero si se prestara la oportunidad de que nos favorece a los colombianos que estemos ahí, ¿por qué no dar relevo?”, aseguró.

ALIANZA COMPLICADA

El ciclista de Zipaquirá cree que, ante todo, la profesionalidad debe primar a la hora de plantear la carrera y que cada uno tiene que “buscar sus oportunidades”. “Espero que Nairo lo haga”.

Los dos colombianos parecen marcarse en la distancia. Faltan algunos días para que la carretera se empine y llegue su terreno de predilección, donde deben demostrar la calidad de los “escarabajos”.

El Tour atraviesa Francia de oeste a este, en jornadas de nervios que acaban al “sprint”. Quintana sufrió este martes una caída que no parece haberle provocado secuelas físicas, mientras Bernal avanza sin problemas con el maillot blanco de mejor joven.

El sexto de la general es Rigoberto Urán, que no se ha pronunciado sobre la posible alianza colombiana.

Quien sí lo ha hecho es Miguel Ángel “Supermán” López, noveno de la general a 1’15’’ del líder.

El ciclista del Astana no lo ve como una opción por el momento, mientras todos ellos conserven opciones individuales en la general, pero no lo descarta cuando solo uno tenga opciones de victoria.

“De momento, cada uno corre por su equipo y sus intereses. Pero al final somos paisanos, del mismo país, cuando ya se haya desenlazado un poco más el Tour se puede colaborar. Por mi parte no habría problemas para hacer una alianza, sería bonito lograr un segundo Tour para Colombia”, dijo.