“De los retos más duros que he realizado, no pensé, no me dijeron como era el tema de la temperatura, como a 36 grados. Me pegó muy duro el calor y la humedad, pero es otro reto más y era un sueño”, dijo Javier Zapata nada más recuperar el aliento al alcanzar la cima del hotel.

Zapata aprovechó la dureza de su prueba para enviar un mensaje de esperanza al país, pues considera que en los momentos difíciles se deben asumir los retos para crecer.

“Queremos dar un mensaje de esperanza, un mensaje de que sí se puede, tenemos que seguir adelante porque el país está pasando por momentos muy complejos, pero yo pienso que si nos dejamos paralizar por el miedo nunca vamos a intentar nada. Si yo me pongo a pensar en lo difícil que es esto ni siquiera lo intentaría”, apuntó el antioqueño, que realizó la escalada en su bicicleta de trial GW Vértigo.