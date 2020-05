Jarlinson Pantano, sancionado 4 años por positivo de EPO

El colombiano Jarlinson Pantano (Calí, 31 años), ganador de una etapa del Tour de Francia 2016, ha sido suspendido por la Unión Ciclista Internacional con 4 años por un resultado positivo por EPO que data de febrero de 2019.

Esta sanción para el excompañero de Alberto Contador en el Trek-Segafredo le llega ya retirado del ciclismo, pero lo inhabilita hasta abril de 2023.

Pantano, quien también logró en 2016 un triunfo de etapa en la Vuelta a Suiza y posteriormente se alzó con el título nacional de Colombia en contrarreloj, firmó su última victoria con una etapa de la Volta a Cataluña de 2018.

Desde que anunció su retirada e junio de 2019, Pantano reclamó su inocencia.

"Nunca he usado EPO. No tenía ninguna razón para hacer algo así en este momento de mi carrera. Tenía un contrato de dos años y estaba en los mejores años de mi vida". También tengo una fundación infantil y siempre les he advertido contra el dopaje. Me siento engañado. Es algo que no tiene explicación", señaló Pantano, quien decidió "no luchar contra la UCI"

El ciclista vallecaucano fue despedido por el Trek-Segafredo, equipo al que llegó en 2017 procedente del I am Cycling. EFE