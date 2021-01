El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, una de las caras nuevas del equipo Ineos para la temporada 2021, afirmó en una entrevista con Efe que espera ayudar a que la formación británica vuelva a ser la de antes, cuando era imbatible.

Tras un 2020 fulgurante en el que ganó el Critérium del Dauphiné y una etapa en el Tour de Francia con el Education First, Martínez (Soacha, 1996) destacó el haber conseguido un nuevo equipo a pesar de la crisis por la pandemia y agradeció los tres años que estuvo en el equipo estadounidense, que considera le cambió la vida.

Martínez, que se entrena en el departamento de Antioquia (noroeste) y viajará a Europa el próximo mes, también sueña con disputar los Juegos Olímpicos de Tokio y apunta a participar en alguna de las tres grandes esta temporada.

Pregunta: ¿Qué significó para usted que, pese a la pandemia, se haya concretado su paso al Ineos?

Respuesta: Contento porque estamos viviendo, no solo yo sino todo el mundo, tiempos difíciles. El ciclismo se ha visto golpeado económicamente. Hay equipos que han desaparecido, en el equipo en que estaba hubo reducción de sueldos.

Encontrar en plena crisis un equipo es realmente algo fantástico porque hay incertidumbre. No se sabe qué va a pasar con estos equipos si siguen o no. Encontrar un equipo en una pandemia (...) es algo que me llena de mucha tranquilidad para seguir trabajando cada día más.

P: ¿Qué le dejó el paso por el Education First?

R: El equipo me enseñó muchísimas cosas. Venía de un equipo de segunda división en Italia, el Wilier Selle Italia, y dar el paso al World Tour es un escalón bastante diferente porque ya tenemos acceso a todas las carreras del mundo y estar en el Tour de Francia, en competencias más renombradas, es algo muy bonito.

La vida me cambió el día que comencé en el Education First. Estar con Rigo (Urán), un ídolo para mí, un ídolo del pueblo colombiano, y estar rodeado de gente que aporta mucho a la vida como deportista y como persona es algo maravilloso. Antes los veía a todos ellos por televisión, sabía quiénes eran, eran personas muy respetadas en el ciclismo y de todos ellos aprendí.

P: Y con Ineos, ¿cuál será su rol y cuáles son las expectativas?

R: El equipo es realmente grande. Tiene ciclistas muy buenos, la mayoría son de gran nivel. Al equipo tienes que ir a buscarte prácticamente el puesto. Las piernas y la carretera dirán en qué situación me encuentro yo, obviamente los directores y los entrenadores sabrán.

En las competencias de una semana ya sabrán en qué nivel me encuentro, si me dan la oportunidad de ser líder o de ayudar a los otros compañeros, dependiendo del nivel en el que esté.

Lo más importante va a ser que el Team Ineos vuelva a ser lo que hace tres o cuatro años era el Sky, que ganaban las competencias, que era un equipo que no tenía quien los batiera.

P: ¿Qué significa empezar desde abajo, incluso construyendo su propia bicicleta, hasta llegar a la élite en donde ha ganado el Critérium del Dauphiné y una etapa del Tour?

R: Es un proceso muy bonito, llevo un proceso de una línea ascendente. Lo mío es trabajar, perseverar, luchar, corregir los errores que cometía en el pasado y aprender de ellos y seguir avanzando.

Yo creo que el ciclismo es una buena escuela para la vida, no solo para el deporte, sino para la vida en general. Esto lo que me ha enseñado es que hay que perseverar y hay que luchar por los sueños de uno; desde que empecé a montar en bicicleta siempre me soñaba en un Tour de Francia, en un Giro de Italia, en las grandes competencias y estar disputándolas.

Todos mis sueños estuvieron enfocados en eso y la vida va llevando allá. Por ahí dicen que el que quiere puede y el que no, saca excusas. Entonces, digamos que yo siempre he tratado de dejar un poco de lado las excusas y centrarme en los verdaderos objetivos.

P: ¿A qué atribuye que los ciclistas jóvenes hayan pasado a dominar las grandes carreras en el mundo?

R: Creo que no solo el ciclismo sino a nivel mundial estamos presenciando un cambio de era. En el ciclismo, como lo pueden ver, los jóvenes llegan de 18, 19 años y ya están ganándole a los que tienen 10 ó 15 años de experiencia en el World Tour.

Esto para todos es sorprendente porque un muchacho prácticamente no es maduro para disputar una gran vuelta y vemos que están ganando los Tour de Francia últimamente.

Pero esto se debe a que las competencias ahora son un poco más explosivas y el nivel se ha acortado, la brecha que existía antes, 15 ó 20 años antes, se ha acortado muchísimo. Ahora vemos que los que disputan las competencias, los diez primeros, están en un rango de diez minutos más o menos.

Con la tecnología, con los potenciómetros, se sabe el lugar en el que se está y en lo que puede llegar a convertirse (...) Estos muchachos que vienen con un talento superdesarrollado ya no tienen que esperar diez años para ganar.