“Dedico la victoria a mi equipo, a mi familia y a los que creen en mí. Significa que en la Vuelta (a España) estaba bien. Me caí y no pude terminar, pero no bajé la cabeza. Mañana también la etapa me viene bien, las subidas son perfectas para mí. Me siento fuerte. Así que lo volveré a intentar”, señaló.

Molano esta temporada había logrado ganar dos etapas en la Vuelta a Burgos, en la que fue el mejor en la clasificación por puntos.

Alejandro Valverde (Movistar), que reaparecía tras su grave caída en la Vuelta a España, concluyó en el puesto 76 sin problema alguno.

Los pupilos de Max Sciandri y José Luis Jaimerena estuvieron siempre muy atentos, sobre todo al final en un tramo con mucho viento, y entre todos colaboraron para que el murciano estuviera protegido hasta el punto de los tres últimos kilómetros, donde se tomaron los tiempos para evitar riesgos en el esprint, por lo que, como el resto de aspirantes al triunfo final está a diez segundos del colombiano.