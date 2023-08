Cochise Rodríguez: a 52 años del primer gran título del ciclismo colombiano

“Fue maravilloso, algo que muchos no esperaban, entre ellos los europeos. Pero había soñado y trabajado por un título de esos varias veces y lo conseguí. Recuerdo muy bien ese instante. Recuerdo que en la definición del título le dije a Costas que iba a ganarle a Josef Fuchs por 200 metros (risas), es que me tenía mucha confianza. Al final, en esa pista tan larga, que era casi de 400 metros, casi lo alcanzo. Gané con demasiada ventaja”, declaró Cochise a El Colombiano hace un par de años.

La gesta fue tan grande que el presidente de la época, Misael Pastrana, llamó a Cochise vía telefónica inmediatamente terminada la prueba.

“Hubo demasiado júbilo, hasta el presidente Pastrana me llamó a felicitarme por esa hazaña no solo para Colombia sino también para Latinoamérica. Pienso que lo más importante fue la confianza que adquirieron los demás deportistas, porque se apreció que sí podíamos hacer la diferencia ante los otros referentes en el mundo. Si yo pude, ¿por qué los demás no? Entendimos que los sueños sí se cumplen”.