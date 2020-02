Ciclismo solidario: Egan, Nairo, ‘Chavito’, Rigo, y sus ayudas al país

Cuando se está en la cúspide lo normal es que el ego suba también, en especial en una sociedad que se fija más en la apariencia que en la esencia. Sin embargo, como muchos otros deportistas nacionales, los grandes ciclistas del país no abandonan su sencillez y aportan en la construcción de un mejor país, pese al lugar que hoy ocupan en la cima del deporte.

Egan Bernal, Nairo Quintana, Esteban Chaves, Rigoberto Urán, entre otros ciclistas colombianos, se han esforzado por devolverle algo a la vida que tan bien los ha tratado sobre la bicicleta, actos que lejos de las carreteras engrandecen su imagen ante una niñez y una juventud que los tiene como ídolos.

EGAN, EN CONTRA DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA NIÑEZ

El actual campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, de la mano del Grupo Éxito, lidera una campaña en contra de la desnutrición crónica en Colombia a través de una serie web titulada ‘Crónica: La ciudad de la desventaja’, la cual fue presentada este miércoles en Bogotá.

Se trata de un proyecto que, en palabras del propio ciclista zipaquireño, “la idea es que hayan cero niños con desnutrición crónica en el país. Es complicado, es un sueño. Intentamos que la gente sea consciente de que es una problemática real y que todos podemos ayudar”. Son cinco capítulos, cada uno con información relevante sobre desnutrición crónica, que se pueden ver en www.laciudaddeladesventaja.com.

Este es uno de los problemas más graves que tiene en la actualidad la niñez colombiana en su desarrollo físico y mental, ya que para un buen crecimiento es indispensable tener una buena alimentación, fundamentalmente desde la lactancia.

Quizás en eso radica parte del éxito que tiene hoy en día Egan, más allá de sus excelentes aptitudes sobre la bicicleta y su fisionomía, destacada por muchos expertos. El campeón del Tour de Francia contó que de chiquito sus padres, don Germán y doña Flor, le daban mucha “pero no se imaginan, mucha sopa de pescado. O sea, impresionante”, lo cual combinaban muy bien con papas, verduras, frutas. Nunca le faltó comida al pedalista del Team INEOS.

Tan preocupados estaban en la casa de los Bernal Gómez que la lactancia fue algo que no se negoció nunca y la señora Flor, fiel a sus convicciones, no lo dejaba salir a ninguna parte sin antes cerciorarse de que Egan había desayunado: “es muy importante que los papás le hagan tomar conciencia de eso a uno, porque a veces para no pelear con el niño los dejan salir así. Conmigo no, conmigo sí peleaban”.

Hoy en día, cuando la preocupación por su alimentación está ligada a su rendimiento, en donde un gramo puede marcar la diferencia, el zipaquireño sabe que no todos los niños colombianos tuvieron la fortuna de él y se está esforzando por poder ayudarlos.

“Esos niños son el futuro, van a ser la Colombia que nosotros quisiéramos tener en este momento, pero si no les damos las bases ahora, pues difícilmente van a poder aportar en un futuro. A uno le gustaría decir que quizás con cinco años eso que no se le dio se puede recuperar, pero lo cierto es que ellos están en desventaja”, añadió.

No es la primera vez que Bernal se preocupa por tenderle una mano al país, ya que antes ha realizado donaciones a distintas fundaciones, en especial a la Fundación Mezuena, en cabeza de Pablo Mazuera, uno de los apoyos que tuvo el ciclista en sus inicios para comenzar a tener roce internacional sobre las ruedas.