Ese suele ser uno de los puntos de conflictos entre conductores de carros y de bicicletas. Los primeros reclaman a los ciclistas que usen las ciclovías y no las carreteras, mientras que los segundos argumentan que los entrenamientos se deben realizar sobre la carretera porque los carriles bici no están adecuados para entrenar sobre ellos.

La noticia desató la indignación de la ciudadanía cuando se revelaron detalles de intolerancia del conductor del vehículo de carga pesada sobre los ciclistas, a los que reclamaba por no circular por una ciclovía paralela a la carretera.

Aunque el choque del zipaquereño no se atribuye a malas intenciones o a imprudencia del conductor del bus de servicio público con el que impactó, la convivencia entre los vehículos automotores y los ciclistas sigue siendo el punto de alarma.

Los números

Aunque han ocurrido casos que han elevado el debate nacional sobre la seguridad de los ciclistas en la vía, lo cierto es que lo números de accidentalidad que involucran a ciclistas en Colombia no muestran grandes avances.

Percepción de inseguridad

También se ha accidentado, aunque dice que solo en una ocasión con un vehículo. Ocurrió bajando de Turbaco, a la altura del retén de la Policía, y la involucrada fue una buseta que cambiaba de carril por solicitud de los agentes de tránsito. “Ahí se me fracturó la clavícula”, cuenta.

“Nosotros no contamos con vías exclusivas que se utilicen para practicar. A los conductores les falta un poco de tolerancia porque mucha gente va afanada, cogida de tiempo y así ocurren los accidentes. Los ciclistas llevamos las normas de seguridad básica, pero si el conductor no le respeta a uno su espacio igual de nada vale”, comenta.

Expuestos por la malla vial

Más allá de la convivencia con los conductores, los ciclistas se sienten vulnerables por el estado de las vías, sobre todo al interior de la ciudad.

Así lo asegura Albert Torres, líder de grupos de ciclistas de la ciudad y uno de los organizadores de ‘Martes de bici’, actividad recreativa que reúne a los aficionados de las bielas.

Para Torres, la falta de espacios exclusivos hace más vulnerable a los que se aventuran a rodar en una bicicleta por Cartagena. “A veces al ciclista le toca esquivar huecos, charcos, un sinnúmero de cosas que nos encontramos en la vía y allí nos hacemos más vulnerables. En Cartagena somos mal llamados bici usuarios, ¿usuarios de qué? nosotros no hacemos uso de nada, no contamos con ciclorrutas, no contamos con bici parqueaderos”, explica.

Añade que a las autoridades les queda mucho trabajo de sensibilización.

“Si seguimos más allá nos damos cuenta también que hace falta, por parte de los organismos de control administrativo distrital, campañas de sensibilización, campañas pedagógicas, tanto para el ciclista como para el conductor. Para que empiece el respeto el conductor debe entender que el ciclista también es un actor vial y merece respeto, que la vía no está ahí únicamente para los vehículos”, sustenta.