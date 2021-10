“Estoy muy contento con la victoria, pero prefiero no ganar y no caerme. Parece que cuando empiezas con las caídas no sabes cuando van a venir. Es cierto que hoy salimos para ganar la etapa y lo hemos conseguido. A ver cómo duermo y mañana a resistir para ver si puedo llevarme la carrera”, dijo Valverde en meta, aún con el susto en el cuerpo tras una fea caída.

El ciclista murciano, campeón del Mundo en 2018, se puso al frente de la general con 7 segundos sobre Covi y 9 respecto a Restrepo a falta de una sola jornada para el final de la prueba siciliana.

Una etapa complicada con 5 subidas y un final en alto que acumulaba 3.330 metros de desnivel. Movistar salió a jugar con la carta de Valverde y acertó de pleno. El equipo español controló perfectamente en los últimos 50 kms.

La subida a Caronia (3,6km al 5,6 por ciento) conducía a meta. Fue el punto clave y decisivo. El ritmo de Movistar controlando al frente para Valverde redujo el grupo a unos 30 corredores. Rojas hizo la primera selección y Villella la segunda, con apenas 15 corredores por el triunfo.

Ataco McNulty (UAE Emirates), y luego Antonio Nibali, con su hermano Vincenzo con el sueño de ganar en casa, pero Movistar tenía clara la estrategia. En el momento marcado, a unos 250 metros de meta, tensó Valverde, se adelantó unos metros y llegó celebrando su tercer éxito de la temporada, tras el G.P Indurain y una etapa del Dauphiné.

Luego, el susto. Valverde traspasó la meta, en una curva miró hacia atrás y cayó de manera espectacular. Por suerte, se levantó y no sufrió daños mayores. Un regreso feliz, aunque accidentado.

Mañana se disputa la cuarta y última etapa entre Sant’Agata di Militello Mascali 180 km.