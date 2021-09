Sus vidas giran en torno a un balón, corren detrás de esa pelota buscando dar lo mejor de sí en procura de lograr sus sueños.

Tres talentos de Expreso Rojo se abren paso de buena forma y muestran una gran proyección en el fútbol aficionado de Bolívar.

César Andrés Orozco Oviedo, Nicolás Alfonso Ortiz Rodríguez y Andrés Felipe Jiménez Tovar tienen tres cosas en común: son talentosos, aman el fútbol y quieren llegar en un futuro no muy lejano al fútbol colombiano. (Expreso Rojo será cantera de Udinese en Cartagena)

César, goleador

César nació el 17 de noviembre de 2006 (14 años), pesa 62 kilogramos, mide un metro con 75 centímetros, es atacante y goleador.

“Me caracterizo por ser un jugador veloz, me gusta trabajar en equipo, doy el 100 para que mi equipo pueda ganar, apoyo en lo que más pueda y cada día trabajo con toda la motivación para que todo salga bien”, dice César al término de un entrenamiento de las cachas de Alameda la Victoria.

Tiene claro que todo es un proceso, que cada día es para mejorar en todos los aspectos.

“Se que debo mejorar en cuanto a la emoción en el campo, en ocasiones me exalto mucho cuando vamos perdiendo, no me gusta perder, pero sé que debo controlar las emociones y no desconcentrarme”, comenta.

Cursa décimo grado en la Institución Educativa Santa María.

“Inicié en el fútbol a los 5 años en la Escuela de Formación del Ider con el profe Juan Carlos Camelo, quien siempre me ayudó a crecer en este deporte y también como persona”, resalta.

Es hijo de César Orozco, conductor de profesión, y de Zully Oviedo, asesora de ventas. Vive en el barrio Paseo Bolívar.

“Mi sueño en el fútbol es ser un futbolista profesional, con la ayuda de Dios lo conseguiré, soy hincha de Nacional y Real Madrid. Mí ídolo es cristiano Ronaldo”, remata.

Nicolás, rompe redes

A Nicolás le gusta hablar en la cancha haciendo goles.

“Mi posición es delantero, tengo rapidez, muy buena técnica y soy goleador”, dice con una seguridad única Nicolás, quien empezó siendo jugador de futsalón y años más tarde se metió al fútbol, logrando mostrar un gran progreso.

“Desde el 2018 estoy en Expreso Rojo, yo juego fútbol porque es mi pasión y mi meta es llegar al fútbol profesional y hacer parte de la selección Colombia”, dice Nicolás, quien cursa octavo grado en el colegio Icca.

Vive en el barrio El Socorro, es hijo de Verónica Rodríguez (contadora pública) y de Wilfredo Ortiz (trabajador independiente).

Nicolás nació el 2 de septiembre de 2006 (tiene 15 años).

La calidad de Andrés

Andrés tiene desborde y salida por el costado. Es volante extremo, posición en la que permanentemente muestra gran calidad por la banda derecha. También juega como volante interior, tiene mucha precisión en los pases.

Mide un metro con 72 centímetros y pesa 58 kilogramos. Nació el 7 de marzo de 2006 (tiene 15 años).

Estudia en el colegio Montessori, en donde cursa noveno grado. Vive en Barcelona de Indias.

“Tengo inteligencia de juego, filtro bien el balón, poseo definición y liderazgo”, asegura Andrés, quien tiene disciplina y muchas ganas de salir adelante.

Su próxima meta es hacer parte de una selección Bolívar. “Quiero mostrar mi calidad y dejar en alto los colores de mi departamento. Llegar a la profesional, tener mi propia fundación para apadrinar a niños que no tienen recursos y desean ser futbolistas profesionales, ya empecé con esto”.

Es hijo de María Cecilia Tovar y Jorge Luis Jiménez.