Cecilia Baena, Berenice Moreno y Claudia León, de campeonas a dirigentes

Berenice Moreno, ganando espacios

Berenice Moreno es otra cartagenera que también rodó a lo grande en el patinaje. Ganó 19 títulos del mundo. Estudió administración de empresas, se especializó en gestión pública e hizo diplomados en gerencia estratégica de mercadeo.

Su talento en el deporte y los estudios la han llevado a ocupar cargos importantes en los institutos departamentales y distritales en la última década, en donde ha sido asesora del programa de altos logros, directora de fomento deportivo, coordinadora de las escuelas de formación y del deporte colegial.

“Doy una mujer que me he esforzado para alcanzar mis metas. El deporte me ha enseñado muchas cosas, me ha abierto puertas en lo deportivo y profesional. Entendí que una manera de salir adelante es a través de la educación académica. No sé fue fácil hacerlo mientras patinaba, pero sabía que si me formaba sería aún más feliz de lo que era y no me equivoqué, sigo aportándole, desde otro frente de trabajo, al desarrollo de la sociedad. Así como lo hice en lo deportivo ahora en el rol profesional, en la parte de administración deportiva, espero abrirle el camino a más mujeres”, afirma Moreno.