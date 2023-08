Catalina Usme tras derrota de Colombia: “En esta ocasión no se dio”

La atacante colombiana Catalina Usme aseguró este sábado que a pesar de caer 2-1 en cuartos de final del Mundial con Inglaterra, el objetivo del equipo -que es ser campeonas del mundo- no cambia y dijo que su país volverá a intentar cumplirlo en cuatro años. Lea aquí: ¡Gracias muchachas!: Colombia lo dio todo pero quedó eliminada

“El objetivo no cambia, el objetivo es ser campeonas del mundo. En esta ocasión no se dio, pero el objetivo no cambia en absoluto. Este es un grupo maravilloso que tiene que volver a representar de la mejor manera al país, me voy feliz con lo que pudimos construir”, afirmó a periodistas la jugadora de 33 años tras el partido.