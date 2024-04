Caso doping: “No soy culpable, estoy limpio, ayúdenme”: ‘Pacho’ Mosquera

“No soy culpable”

Sigue firme, parado en la raya, convencido de un acto de injusticia que curiosamente sucede en la previa de los Juegos Olímpicos de París, en donde tenía una alta posibilidad de asistir.

“No sé por qué está pasando esto, yo he entrenado y competido con amor a lo que hago y nada más. No me tengo que declarar culpable porque no lo soy, me dijeron que se me declaraba culpable me quitaban un año de sanción, pero no lo haré”, aseguró Mosquera.

No ha sido fácil la vida para Pacho en los últimos meses. Se siente impotente.

“Mi primera apelación la hice con mis recursos y con la ayuda de una sola persona. Ya se fueron todos mis recursos económicos. Hubo mucha gente que prometió apoyarme y nunca lo hizo, pero aquí estoy de pie, gracias al apoyo de mi familia y unos compañeros”, agregó.

Confía en seguir luchando para demostrar su inocencia. Francisco Mosquera: “Estoy parado en la raya luchando por mis sueños”

“Yo nunca le he fallado al deporte. Es importante para mí limpiar mi nombre. Tengo tiempo para presentar la apelación hasta este 20 de abril del año en curso. Quiero que me ayuden y me apoyen para enfrentar esta situación. Me hace falta dinero para mi defensa. Ayúdenme en esta lucha. El que me quiera apoyar me pueden llamar al número celular 3004197591”.