El cartagenero Wilson Tilve de a poco cumple sus sueños. Este año debutó como jugador profesional con el Real Cartagena y ahora fue convocado a un microciclo con la Selección Colombia Sub-20.

El talentoso jugador, de 18 años, deberá presentarse mañana 15 de octubre en Barranquilla para ponerse a las órdenes del técnico Arturo Reyes. Este microciclo servirá para ir preparando el Sudamericano de la categoría en el 2021. Tilve espera hacer parte de la nómina principal.

“Entré a los 16 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Steven Sánchez. Me emocioné mucho cuando me dijeron que acelerara el calentamiento porque iba a ingresar a la cancha. Apenas que toqué el balón comenzaron a desaparecer los nervios”, expresó Tilve el día de su debut con Real Cartagena en el pasado mes de febrero. Ese día, el equipo heroico ganó 2-1 ante Atlético de Cali, en cumplimiento de la segunda jornada del Torneo de Betplay. No había coronavirus.

Más del jugador

Juega como volante ofensivo. Maneja las dos piernas. Es considerado como uno de los grandes talentos del departamento de Bolívar. Se crió en el populoso barrio Olaya Herrera. En el 2018 viajó a Inglaterra para entrenar en las divisiones inferiores del Manchester United, uno de los grandes equipos de la Liga Premier. Fue una de sus mejores experiencias en su corta carrera.