Cartagenero Carlos Pájaro: “Bodhert me aconseja, me corrige los detalles”

Carlos Pájaro es uno de los jugadores cartageneros del Once Caldas, equipo que el pasado sábado le ganó a Junior en el propio estadio Metropolitano en juego correspondiente a la Liga Águila. En ese partido Pájaro jugó los 90 minutos donde mostró cosas interesantes por la banda derecha.

“Teníamos la necesidad de ganar porque veníamos de cuatro empates consecutivos, gracias a Dios conseguimos los tres puntos ante Junior”, expresó el jugador, quien se crió en el barrio Lo Amador.

Se afianza

En lo que va del semestre, este cartagenero ha actuado en cinco partidos por Liga y uno por Copa. En todos ha sido titular, lo que demuestra que se ha ganado la confianza de Hubert Bodhert, técnico cartagenero del Once Caldas.

“El profe Bodhert me aconseja, me corrige los detalles. Me está dando la oportunidad de jugar”, agregó el exReal Cartagena.