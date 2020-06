Cartagena, sin fútbol aficionado en todo 2020

En el 2020 no habría fútbol aficionado en Cartagena. Todos los caminos conducen a que el balón se debe seguir pateando en casa hasta nueva orden. No habrá canchas, tampoco competencias, al menos no por ahora.

Los colegios, a través de la asociación de padres de colegios privados, se pronunciaron recientemente y dijeron que no vuelven a clases presenciales este año. Y en los públicos, la Secretaría de Educación Distrital anunció ayer que no ve viable el regreso a clases normales este año.

La Liga de Fútbol de Bolívar tenía como modelo lo que sucediera con los colegios para pensar en regresar. Ante estos anuncios, El Universal consultó a Carlos Mario Cortés, presidente de la Liga de Fútbol de Bolívar.

“El panorama no es muy claro en el fútbol aficionado porque existen muchas limitantes. Si ha habido tantos problemas con el regreso del balompié profesional, que cuenta con el apoyo de la Federación y Dimayor, para nosotros será más difícil arrancar por los protocolos de bioseguridad que se necesitan”, dijo Cortés.

¿Los protocolos de bioseguridad son muy complejos?

- Sí. Los clubes de Cartagena no van a tener dinero para eso, los padres no van a tener plata para aportar para las medidas de protocolo. La Difútbol todavía no ha dispuesto nada sobre torneos nacionales y departamentales. Será muy difícil arrancar este año para los torneos locales.

Cortés explica que hay muchas restricciones y esto incluye los escenarios deportivos, que son del Distrito y Departamento y no será fácil conseguir que los habiliten.

A eso se le suma el miedo de los padres de familia...

- Es lógico, no están de acuerdo en mandar a sus hijos a prácticas ni a partidos si no hay una mayor seguridad. Los colegios parece que ya no regresan a clases presenciales y si los colegios no han podido nosotros menos porque al colegio van estudiantes y maestros y a las canchas entrenadores, deportistas y familiares y así es más complicado.

No habrá fútbol en 2020 entonces...

- Esperemos que haya una luz en el camino, Dios que quiera que se pueda hacer algo, así sea realizar en diciembre un torneo Navideño, esperando que el COVID-19 pase del todo. La realidad es esa, tenemos muchos obstáculos que vamos encontrando en el camino y primero que todo está la salud de los niños y entrenadores.