Cartagena Rojo y Amarillo, bastante bien

Durante la segunda jornada de la Copa de Béisbol Virgen de La Candelaria, los equipos de Cartagena Amarillo y Rojo obtuvieron sendas victorias en la categoría Preinfantil.

En el Estadio de Chiquinquirá Argemiro Bermúdez, Cartagena Amarillo abrió la programación con un triunfo 7-1 sobre Caribes de Córdoba. Gabriel Díaz se llevó la victoria por los locales, mientras que Jahieter Castillo cargó con el revés.

Vladimir Orozco lideró la ofensiva de Cartagena Amarillo con un doble en un turno al bate, con dos anotadas.

En el segundo partido de la programación Sucre dio buena cuenta de Cartagena de Indias 11-1 por nocaut en cuatro entradas.

Rafael Arroyo se agenció el triunfo y la derrota fue para Isaac Solera. Simón De La Rosa, de Sucre, se fue de 3-3 con dos anotadas y dos empujadas.

En el último desafío del día, Cartagena Rojo le ganó el clásico a Atlántico, 7 carreras por 3. Juan Gómez se llevó el triunfo por Cartagena Rojo y el revés fue para Antonio Morales.

Agustín Cabarcas se fue de 2-1 con un jonrón, una notada y una remolcada.

En la categoría Infantil, Cartagena Amarillo y Atlántico sumaron su segundo triunfo y lideran el certamen.

Atlántico noqueó a Sucre 14-3 en seis entradas en el Estadio Mono Judas. Ganó el juego Jorge Prada y lo perdió Andrés González.

Cartagena Amarillo se impuso sobre Cartagena de Indias 5-0.

A primera hora, Cartagena Rojo le propinó un súper nocaut a San Onofre 21-5.

La programación de hoy: Estadio Mono Judas, 9 a.m. Sucre vs. Córdoba (Preinfantil). Segunda hora, San Onofre vs. Atlántico (Infantil). Tercera hora, Cartagena Amarillo vs. Atlántico (Preinfaltil). Cuarta hora, Cartagena Amarillo vs. Sucre (Infantil).

Veteranos, 9 a.m. Cartagena Roja vs. Cartagena de Indias. Segunda hora, Santa Rosa vs. Cartagena Roja (Infantil). Tercera hora, Córdoba vs. Cartagena de Indias (Infantil); Sucre vs. Cartagena de Indias (Infantil).