Adriana Lucía: “Nadie puede querer lo que no conoce”

Foto: Shannon de Lima, ex de James Rodríguez, presume a su nuevo amor

Desde hace varios años la ciudad de Cartagena adolece de un equipo propio que la represente en el Béisbol Profesional de nuestro país.

Y cuando se dice propio es que sus dueños sean de esta hermosa ciudad amurallada, la más tradicional en cuanto a pelota caliente se refiere.

Cartagena ha perdido protagonismo en los últimos años a nivel nacional y ese lugar lo ha tomado Barranquilla, al punto de que este año el equipo Caimanes de esa ciudad logró coronarse campeón en la Serie del Caribe, un hecho histórico sin duda, pero que nos hubiese gustado que ese honor lo hubiese conseguido una novena cartagenera.

Sabemos que hay un grupo de dirigentes cartageneros que están tratando de armar un proyecto propio que sirva para que Cartagena vuelva a ser el gran referente en el béisbol colombiano.

Pero la pregunta es ¿qué pasa con las grandes empresas cartageneras que no quieren apoyar al béisbol y patrocinan a otras disciplinas que no tienen el potencial de éxito del béisbol?. Para nadie es un secreto que los mejores peloteros nuestros en las Ligas Mayores son de Bolívar. No sabemos por qué ese desdén de la empresa privada con nuestro béisbol.

Ojalá la Federación Colombiana de Béisbol y la Diprobéisbol le puedan brindar toda la colaboración a este grupo de dirigentes locales que sueñan con que Cartagena vuelva a tener un club propio, que tenga dolientes y vuelva a cautivar a la afición para que regrese al estadio Abel Leal 11 de Noviembre.

Se tiene entendido que este proyecto nuevo revivirá a una organización emblemática de nuestro béisbol: Getsemaní, Leones de La Trinidad.

Ojalá el fuerte deseo de pertenecer a la familia del béisbol profesional colombiano se cristalice y Cartagena pueda tener este año por fin una organización propia, raizal, que sí represente al béisbol de esta tierra para emular a los grandes equipos de antaño que nos dieron gloria como Indios, Kola Román, Torices, Cerveza Águila, Tigres y Leones.

El béisbol profesional colombiano se ha desarrollado en cuatro épocas distintas.

La primera fue desde 1948 a 1958, la segunda desde 1979 a 1988, la tercera desde 1994 a 1999 y la presente desde 1999 hasta nuestros días.

Queremos que el béisbol vuelva por sus fueros, que se reviva la tradición rivalidad entre cartageneros y barranquilleros, claro de forma sana y leal, así ganará el béisbol de nuestro país.

La afición aguarda con expectativa el mes de noviembre para ver en acción a su equipo local en el estadio Abel Leal 11 de Noviembre. No con un equipo prestado como ha sucedido en los últimos años, sino​