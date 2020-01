Carrascal se sorprendió con el cambio, pero reiteró que es un profesional

Carrascal reveló que “el partido fue muy intenso, pero lastimosamente se perdió y ahora no podemos pensar en el hoy sino en el mañana. Teníamos muchas ganas de ganar y sacar una victoria en casa. Hoy no hablaré de Ecuador porque estoy dolido, pero trabajaremos para hacerle daño”.

Con el pulso más tranquilo, Carrascal habló en zona mixta y señaló que no esperaba el cambio. “La verdad no esperé el cambio, pero nosotros somos jugadores profesionales, el profe tomó su decisión y hay que respetarla, seguro lo hizo pensando en el bienestar del equipo y eso está bien”, dijo.

Asimismo, el capitán del seleccionado, Eduard Atuesta, manifestó que pese a la derrota el equipo se encuentra unido y con mucha madurez. “Fue un partido muy complicado y abierto, tranquilamente nos podíamos haber ido con el 2-2, ahora tenemos que estar conscientes en lo que fallamos, pero con la tranquilidad que tenemos que revertir esto”.

Para el volante, que milita en Los Ángeles F.C., la falla principal del equipo ante los argentinos recayó en la concentración. “Fallamos, en el tiro libre debimos haber manejado mejor el toque del jugador argentino, pero también nos jugó la mala pasada ese balón rápido que se le fue a nuestro arquero”.

Sobre el futuro dijo que se vienen días de trabajo duro porque “hay cosas qué ajustar, pues tuvimos opciones para empatar y no lo pudimos lograr. Lo más seguro es que no nos vamos a quedar fuera de la pelea por las instancias finales y deberemos manejar bien todo contra Ecuador para poder hacerle daño”.

Por su parte, el volante Kevin Balanta lamentó el golpe que lo sacó del partido, pero mucho más la derrota no esperada en el debut del Preolímpico. “Triste porque se me dobló el tobillo, pero espero que no sea nada grave y estar el martes al ciento por ciento otra vez ante Ecuador, preliminarmente siento que no es nada grave”.

Finalmente, manifestó que aunque en el partido contra Argentina no se pudo ganar ya es hora de pensar en Ecuador. “Seguro las cosas nos saldrán de la mejor manera en el próximo juego, debemos mejorar en la concentración y así las cosas van a mejorar para nosotros”.