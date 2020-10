Pero qué hará Queiroz hoy con el once que saltará al gramado del estadio Nacional a las 7:30 p.m. ¿Mandará a la cancha a los mismos que utilizó en el primer tiempo ante Venezuela, rival al que superó 3-0 en Barranquilla?

Y es que todo mundo sabe que por lesión no estará Santiago Arias y que supuestamente se le debería dar continuidad en el puesto a Estefan Medina. Al menos es la lógica.

Todo indica que habría cambios, cuántos no se sabe, pero por su respuesta en rueda de prensa ese es el mensaje que envía.

Sobre la famosa frase de “equipo ganador no se cambia”, el estratega colombiano dijo: “Eso de que equipo ganador no se cambia es una actitud muy conservadora, pienso que un equipo se debe preparar para diferentes partidos, no te puedes quedar con el que ya se jugó, hay que cambiar, un equipo que tiene la mentalidad ganadora tiene que cambiar siempre, jugar contra Chiles es otro juego”.

Lo cierto es que cada partido es diferente, ¿qué tendrá preparado para hoy Queiroz, ¿a qué jugadores utilizará?

La alineación, según esas declaraciones, es una incógnita salvo que lo haya dicho para despistar al rival.