Carlos Antonio Vélez acusó a Óscar Córdoba y el exarquero le respondió

En específico Vélez habló de la posición de arquero, donde fueron citados tres nombres que por méritos parecería que serían los correctos, sin embargo, aseguró que en la lista podría haber entrado uno más: “(José Luis) Chunga, (Álvaro) Montero, (Andrés) Mosquera Marmolejo, (Camilo) Vargas, (Kevin) Mier”, dijo sobre las opciones a elegir.

Tras esto, el comunicador levantó una ‘polvareda’ al decir que esta vez no había sido llamado un futbolista que, según lo que él sabía, era un ‘favor’ para Óscar Córdoba: “¿Y para qué llevó a (Devis) Vásquez la vez pasada?, un arquero desconocido; no, yo sé por qué lo llevó, porque se lo recomendó Óscar Córdoba, que es la persona que lo maneja, al entrenador de arqueros”.

Fue tal su molestia con la situación que acusaba, que pidió ser refutado en caso de no ser cierto: "Si no es cierto lo que digo, ¿por qué no lo convocaron ahora? El no tener en cuenta a ese muchacho Vásquez, es simplemente demostrar que evidentemente lo que se hizo en la convocatoria anterior fue un favor para mostrar un jugador, que fue ofrecido a Boca Juniors, reconocido por el mismo Córdoba".