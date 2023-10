Carlos Antonio Vélez aclara comentario contra Caracol

Revuelo generó las palabras del comentarista Carlos Antonio Vélez tras el último encuentro de la Selección Colombia contra Ecuador (0-0) por las Eliminatorias al Mundial 2026. El reconocido crítico de James Rodríguez apuntó a quienes considera que tratan con “zalamería” la información que tiene que ver con el jugador y sus presentaciones en la selección nacional, y pareció claro que se dirigía a su competencia, ahora que con RCN TV transmite los partidos del equipo en vivo. Lea aquí: Video: Carlos Antonio ataca a Bonnet y a Alfaro por aplaudir a James “No vivo del aplauso. Me interesa un sieso. Yo trabajo, estudio, me preparo y no tengo que opinar lo que diga la mayoría”, dijo Vélez en su espacio ‘Palabras mayores’, en Antena 2. “Tengo esa sensación de zalamería en el medio, particularmente, con James. Si alguien le debe algo a James, pues págueselo. Pero pararse dizque a aplaudir, eso es una venta de humo, eso es populachero, tribunero. Eso que lo haga el hincha, pero no lo puede hacer un comunicador o un invitado ”, agregó Vélez.

No obstante, en las últimas horas, Vélez publicó un mensaje aclarando que no se refería a Javier Hernández Bonnet y a Gustavo Alfaro, del Gol Caracol: “Qué pereza tener que hablar de esto, pero ante tanto estiércol circulante debo salirle al corte. Hice un comentario criticando la zalamería con la que se trata a algunos jugadores de Colombia y la rigurosidad con la que se trata a otros. En muchos casos siguiendo la mal llamada ‘opinión pública’ o la ‘mayoría’ que no sé cómo la contarán. Lea aquí: La pelota siempre al 10: El gol que hizo llorar a Yesus Cabrera

Ese comentario era para ‘al que le caiga el guante que se lo chante’ y no directamente para los señores de Caracol, consolidados profesionales a quienes respeto y sé que después de estar 30 años seguidos transmitiendo juegos de la Selección en eliminatorias, crearon una costumbre auditiva y visual.”