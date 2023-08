Carlos Alcaraz inició a lo campeón la defensa de su título en el US Open

“No es la mejor manera de ganar un partido”, dijo el español. “A mí me gustan las duras batallas... Es una pena que haya terminado de esa manera”.

El precoz astro español avanzó a la segunda ronda con un esfuerzo mínimo la noche del martes, cuando su rival Dominik Koepfer abandonó al ir perdiendo 6-2, 3-2 tras doblarse el tobillo izquierdo en el octavo punto. Le puede interesar: US Open: Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, a sacar la cara por Colombia

“Lo hemos intentado. No ha sido lo mejor en el mundo, pero algo le hemos hecho disfrutar”, dijo Alcaraz.

“No pienso en defender el título. No pienso en que fui el campeón el año pasado”, dijo Alcaraz. “Me centro en recuperar el nivel del año pasado, de hacer las mismas cosas del año pasado... Intento alejar toda la presión que la gente me pone por ser el campeón defensor”.

Pase lo que pase en las próximas dos semanas, Alcaraz ya no será el número uno. Novak Djokovic, su gran rival, aseguró volver la cima con su debut triunfal la noche previa. Dado que no disputó el torneo del año pasado y no tiene que defender puntos, a Djokovic le bastaba con alcanzar la segunda ronda.